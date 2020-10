Picco contagi nel quartiere Trieste

Crescono i contagi di Coronavirus nella Capitale, come mostra la mappa elaborata dal Seresmi (Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive ), aggiornata al 26 ottobre. Colpisce, in negativo, il dato relativo al quartiere Trieste che, come riposta oggi il dorso locale di Repubblica, in 21 giorni è passato da 155 a 291 positivi. In pratica, dai primi del mese i casi sono cresciuti dell’87,84%.

All’incremento dei casi hanno contribuito sia la riapertura delle scuole sia la ripresa delle attività sportive. Circostanze comuni però a tutti i quartieri. Su Trieste invece peserebbe particolarmente la movida, con i numerosi punti di ritrovo dove i ragazzi ancora oggi si fanno appuntamento dopo le 18, non sempre rispettando distanziamento è corretto uso della mascherina.