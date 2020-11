Si può uscire con il cane anche dopo le 22

È possibile uscire con il proprio animale da compagnia, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. È quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso. Nella risposta, la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde), non viene specificato alcun limite di orario.

