Protesta in piazza contro il Dpcm, 11 fermati

E’ di 11 fermati il bilancio dell’operazione condotta dalla polizia dopo la manifestazione spontanea e non autorizzata organizzata oggi a Roma, davanti la Bocca della Verità e poi proseguita in corteo in Piazza Venezia. Motivo della protesta, le norme inserite nel nuovo Dpcm. I fermati, alcuni dei quali appartenenti a Forza Nuova e al movimento dei Gilet Arancioni, da quanto si apprende, saranno denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata.

“Moriremo tutti di fame”, oppure “Restituiteci il diritto al lavoro”, ma anche “Se pagare le tasse e’ un dovere, lavorare e’ un diritto” erano i messaggi sugli striscioni retti dai manifestanti che tentavano di avvicinarsi all’Altare della Patria