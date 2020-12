Appio Latino, il quartiere delle buche che bloccano bus e auto

Nell’arco di un chilometro tre importanti strade bloccate da giorni per buche. La zona tra piazza Epiro e via Baccarini, all’Appio Latino, sta vivendo momenti di disagio per effetto di voragini, che hanno fatto sprofondare l’asfalto. E la cosa sta provocando notevoli problemi alla circolazione.

Piazza Epiro è bloccata per dissesto stradale. A cedere la parte sovrastante il parcheggio seminterrato, dove da anni si verificano infiltrazioni di acqua. Da più di un anno buche e fenditure nell’asfalto erano state segnalate dai cittadini, ma il municipio non è intervenuto. Una decina di giorni fa, in seguito a ulteriori dissesti la strada è stata chiusa. Questo ha comportato la deviazione del bus 628, ma la cosa sta comportando notevoli problemi anche al mercato Latino che insiste sulla piazza. Difficile il carico e lo scarico dei materiali. E la cosa bella, si fa per dire, è che non si vede traccia di operaio.

A metà novembre circa invece si è aperta una voragine a via Baccarini, dove passa il bus 87, una tra le linee più frequentate del quartiere. Qui una perdita d’acqua ha scavato nel sottosuolo. Dunque un evento imprevedibile, ma quello che sorprende è che l’intervento dell’Acea non sia stato ancora completato dopo due settimane.

E poi via Susa, accanto all’oratorio della chiesa di Ognissanti. Anche via lavori con una scavatrice da più di una settimana, che però costringono gli automobilisti a una lunga deviazione.

Roma, purtroppo. si trova in cattiva compagnia. Secondo i dati Ispra elaborati da Openpolis, con 1.500 voragini verificatesi dal 1960 al 2018, il Lazio è appunto la regione più colpita, seguita dalla Campania (988) e da Sardegna e Sicilia. Nelle altre regioni questo tipo di fenomeno ha inciso meno negli anni, con numeri di voragini inferiori a 100 in tutti i territori

Insomma, se capitate all’Appio Latino armatevi di tanta pazienza e soprattutto consultate il navigatore.