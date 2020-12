La messa della notte di Natale a San Pietro alle 19.30

La Santa Sede ufficializza gli orari delle celebrazioni liturgiche del Papa. La messa della notte di Natale è anticipata di due ore, dalle 21.30 alle 19.30, per rispettare il coprifuoco stabilito alle 22. D’altronde lo stesso Francesco ha più volte detto che vanno rispettare le indicazioni delle autorità civili per limitare il diffondersi dei contagi.

E arrivano le prime indicazioni dei vescovi delle varie diocesi per la celebrazione delle Messe di Natale. Se la regola generale della Messa della notte è fare in modo che tutti possano essere a casa entro le 22, l’orario del ‘coprifuoco’, ogni diocesi si sta organizzando in autonomia.

L’ufficio liturgico della diocesi di Roma ha indicato ai parroci della Capitale che “per la celebrazione eucaristica del Natale del Signore, il formulario della Messa vespertina della vigilia si può usare a partire dalle ore 16.30. Il formulario della Messa della notte, invece, si può celebrare dalle ore 18”.

La tradizionale inaugurazione e accensione dell’Albero e del Presepe in piazza San Pietro sono in programma domani alle ore 16.30. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Bertello e dal monsignor Fernando Vérgez Alzaga, rispettivamente Presidente e Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. E sempre domani, inoltre le delegazioni di provenienza del presepe e dell’albero che celebreranno le festività natalizie 2020, saranno ricevute in udienza da Papa Francesco.

Il presepe protagonista in piazza San Pietro arriva dall’Italia, dalla provincia di Teramo e, più precisamente da Castelli, centro importantissimo per la ceramica. L’Albero che abbellirà piazza San Pietro questo Natale proviene, invece, dalla Slovenia. Si tratta di un maestoso abete rosso alto 28 metri per un diametro di 70 centimetri.