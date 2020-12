La Street Art a Tor Bella Monaca per rilanciare il quartiere

Il Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca si arricchisce di due opere realizzate da Leonardo Crudi e Elia Novecento, due tra i maggiori esponenti della Street Art romana, noti per la natura culturale della loro produzione. La collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio scaturisce dalla comune visione di un’arte “pubblica e per tutti” che considera la “strada” non come spazio transitorio, ma luogo di comunicazione, di incontro e di inclusione.

Due murales sono stati inaugurati nel piazzale del Museo Laboratorio, in Via dell’Archeologia 74, nel pomeriggio di oggi. L’iniziativa, curata dal prof. Alessandro Zuccari, ordinario di storia dell’arte moderna alla Sapienza Università di Roma, vede la partecipazione delle persone con disabilità, protagoniste del processo di libera creatività dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio, attivi in diversi contesti urbani e periferici.

Il Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca, è un luogo di inclusione e formazione in cui – attraverso l’arte – sono liberate l’intelligenza, il mondo interiore, le facoltà critiche e la visione del mondo di persone con disabilità, spesso ritenute prive di capacità cognitive e relazionali. Spazio culturale aperto, il Museo Laboratorio anche in questo tempo difficile continua ad essere luogo di confronto con gli artisti e con la complessità del mondo circostante.

La regione Lazio ha approvato una decina di giorni fa proprio una legge sulla “street art“. E’ passata a maggioranza la proposta di legge n. 222 recante “Disposizioni per la valorizzazione promozione e diffusione della street art”. Come si legge nella nota, il breve testo normativo, che si compone di nove articoli, si ripropone, insieme alla valorizzazione, come recita il titolo, di questa forma di espressione riconosciuta come vera e propria forma artistica, anche la trasformazione e riqualificazione degli spazi urbani, come obiettivo piu’ ad ampio raggio.