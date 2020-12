Tampone a Papa Francesco. Benedizione di Natale senza fedeli

Nuovo tampone per papa Francesco. L’esame, a quanto si apprende, è stato fatto precauzionalmente nei giorni scorsi, dopo i casi di positività di due cardinali di Curia.

I due porporati positivi al Covid sono il braccio caritativo del Pontefice, l’Elemosiniere Konrad Krajewski, ricoverato al Gemelli per una polmonite da Covid, e il 78enne presidente del Governatorato, card. Giuseppe Bertello, in isolamento nella sua abitazione. Soprattutto Krajewski ha un accesso preferenziale all’appartamento del Papa a Santa Marta.

Per Bergoglio giornate intense nei prossimi giorni nel rispetto rigoroso delle norme anti Covid: domani la messa della notte di Natale, all’Altare della Cattedra nella Basilica vaticana, anticipata alle 19.30 per rispettare il coprifuoco. Il giorno di Natale, la benedizione Urbi et Orbi nell’Aula delle Benedizioni e non dalla Loggia del Palazzo Apostolico per evitare assembramenti. Gli Angelus domenicali, sino al 6 gennaio, saranno trasmessi in streaming dalla Biblioteca Apostolica.