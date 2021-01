Covid: nel Lazio 1.334 positivi e 23 morti

Diminuiscono i casi di positivita’ al Covid-19 nel Lazio: su quasi 10mila tamponi, -2.223 rispetto a ieri, si sono infatti registrati 1.334 positivi, un calo di 347 casi. E’ quanto comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Anche i decessi diminuiscono seppur di una unita’: 23 quelli registrati oggi. I guariti sono stati 1.387.

Il rapporto tra positivi e tamponi nella regione Lazio e’ al 13%. I casi di positivita’ a Roma sono, inoltre, tornati a quota 500.

Nella regione e’ stata “ampiamente superata la soglia del 50% dei vaccini disponibili gia’ somministrati. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni diviso per asl e aziende ospedaliere”. Così Alessio D’Amato. “Prosegue l’attivita’ di vaccinazione nelle Rsa del territorio – aggiunge – si registra una buona adesione tra gli operatori”. “Proseguira’ per tutto il mese di gennaio la campagna di vaccinazione antinfluenzale – conclude – chi non lo avesse fatto e rientra nella fascia over 60 anni puo’ richiederlo al proprio medico di medicina generale”.