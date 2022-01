Campidoglio: ok al progetto di recupero dell’area verde di Porta Portese – VIDEO

L'assemblea capitolina ha approvato ieri un ordine del giorno per riqualificare l'area, dopo anni di richieste da parte di associazioni e cittadini

C’è, finalmente, un progetto per riqualificare l’area verde di Porta Portese, grazie a un ordine del giorno approvato ieri in assemblea capitolina. Da anni i comitati di quartiere – come La voce di Porta Portese – chiedono che nel terreno abbandonato venga realizzato un parco pubblico a disposizione dei cittadini.

“In linea con il programma di questa consiliatura, finalmente si programma il recupero di spazi verdi inutilizzati e chiusi sui quali si possono prevedere anche accordi di partenariato con abitanti e associazioni del territorio – spiega la consigliera capitolina del Pd Cristina Michetelli – -. Un progetto di riqualificazione di un quartiere centrale di Roma a beneficio di tutti”.