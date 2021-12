Maltempo: allerta arancione nel Lazio

Anche in Campania e Sardegna a partire dalla serata di oggi

Una perturbazione proveniente dal nord Europa raggiungera’ nelle prossime ore l’Italia portando piogge e temporali sulle regioni centro meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Lazio e Campania, in estensione ai settori interni di Abruzzo e Molise.

In particolare il Centro funzionale del Lazio ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica su bacini costieri sud e bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica gialla su tutte le altre zone di allerta; criticità idraulica su Roma Aniene, costieri sud e bacino del Liri; allerta gialla per vento su tutto il Lazio. “La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del sistema di Protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto”.

Per la giornata di domani sono attesi anche anche venti di burrasca su Lazio, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise Calabria Sicilia e Puglia. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione su parte di Campania, Lazio e Sardegna.