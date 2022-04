Rifiuti Roma: rinviata per maltempo la giornata di pulizia della Capitale

Si sarebbe dovuta svolgere domani, si terrà il 9 aprile. Alfonsi: evento spostato per migliore riuscita

“Roma cura Roma – Tutta mia la citta’” l’evento dedicato alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutta la citta’ che si sarebbe dovuto svolgere domani, e’ rimandato al 9 aprile per maltempo. Lo rende noto il Campidoglio.

“In seguito al bollettino meteorologico fornito della Protezione civile di Roma Capitale che prevede per la giornata di domani 2 aprile condizioni di maltempo con venti forti e drastico abbassamento delle temperature e alte probabilita’ di temporali, l’evento ‘Roma cura Roma – Tutta mia la citta” voluto da Roma Capitale sotto il coordinamento e l’organizzazione dell’assessorato all’agricoltura, ambiente e ciclo dei Rifiuti, la collaborazione di Legambiente, Wwf, Retake, Csv – Good deeds day, Fai e le adesioni di 375 associazioni e comitati, e’ rimandato a sabato 9 aprile”, si legge nella nota.

“Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i romani e le associazioni in una grande iniziativa di promozione della cura e del decoro cittadino” aveva commentato il sindaco Roberto Gualtieri durante la presentazione dell’evento. “Sarà una giornata di festa e partecipazione: non la sostituzione del lavoro che l’amministrazione deve fare. Una cura complementare della città che vada oltre i compiti specifici che di Ama e che possa coinvolgere tutti i cittadini che lo vorranno”.

Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare alla cura dei beni comuni, nonchè sensibilizzare alla pulizia, al decoro e al rispetto dell‘ambiente urbano; cogliendo inoltre l’occasione per rilanciare la raccolta differenziata e la cultura del riuso e del riciclo.

“Abbiamo aspettato fino all’ultimo momento utile per avere con certezza le previsioni del bollettino della Protezione Civile per domani 2 aprile. Purtroppo – scrive l’assessore all’ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, alle 375 associazioni e comitati che hanno aderito all’evento ” – si prefigura maltempo accompagnato da forti venti e abbassamento drastico della temperatura, che renderebbe molto faticoso e a tratti impossibile portare avanti in sicurezza la giornata di Cura della nostra città che abbiamo immaginato insieme, per rendere Roma più verde, più bella, più pulita. Vista la grandissima adesione, visto il grande sforzo messo in atto da tutte e tutti voi, abbiamo deciso di spostare l’iniziativa al 9 aprile per garantirne la migliore riuscita. Lo facciamo proprio perché l’esperienza collettiva che abbiamo lanciato vorremmo fosse un momento di cittadinanza attiva, di condivisione e partecipazione per grandi e piccoli, non sotto una pioggia battente ma con il piacere e la gioia di curare la propria città, i luoghi che viviamo e traversiamo ogni giorno. Vi ringrazio per la comprensione e vi do appuntamento al 9 aprile, con il materiale e la voglia di ridare colore e vita alla nostra Roma, in un grande giorno di festa”, conclude Alfonsi.