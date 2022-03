Smog, 13/3 è l’ultima domenica ecologica

Blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella 'Fascia Verde Ztl' dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Come previsto dal calendario fissato dalla Giunta capitolina nel dicembre scorso in adempienza alle misure indicate dalla normativa europea, nazionale, regionale e comunale per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, domenica 13 marzo a Roma sarà l’ultima delle quattro ‘domeniche ecologiche’, in cui viene disposto con un’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella ‘Fascia Verde Ztl’ dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, Gpl o Bi-Fuel, i veicoli con motore a benzina Euro 6, i mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi e per i casi di accertamento legati all’emergenza Covid-19, compresa la somministrazione dei vaccini. Tutte le ulteriori esenzioni/deroghe sono indicate nell’ordinanza consultabile sul portale di Roma Capitale. Inoltre, sull’intero territorio comunale gli impianti di riscaldamento domestico (massimo 12 ore di funzionamento) non dovranno superare i valori di temperatura stabiliti dalle normative.

“La riduzione delle emissioni inquinanti è uno degli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile- ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti- e le domeniche ecologiche sono uno strumento necessario a salvaguardare la qualità dell’aria che respiriamo. Oggi più che mai, con l’emergenza energetica legata al confitto in Ucraina e le drammatiche ricadute su famiglie e imprese è fondamentale dare massimo impulso alle politiche e alle buone pratiche di sostenibilità ambientale come al contrasto delle fonti di inquinamento”.