Natale anti spreco al ristorante per 5 milioni di italiani

Sara’ un Natale anti spreco per i 4,9 milioni di italiani, 200 mila in piu’ rispetto allo scorso anno, pronti a festeggiare in uno degli 85 mila ristoranti aperti il 25 dicembre, il 71,8% del totale nazionale. La spesa media sara’ di circa 56 euro a persona per un giro d’affari complessivo di 270 milioni, anch’esso in crescita con 30 milioni in piu’ rispetto al 2018. E quanto emerge da un’indagine condotta dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), secondo cui il 91,8% dei locali mettera’ a disposizione i contenitori per l’asporto del cibo non consumato, in modo da assicurare anche un’altra tradizione natalizia, la cena degli avanzi di Santo Stefano.

A fronte di un aumento dei clienti al ristorante, pero’ 1 azienda su 4 ha deciso di risparmiare su pranzi e cene aziendali per il tradizionale scambio degli auguri. Al ristorante nel 76,4% dei casi si potra’ prenotare un menu a prezzo fisso, nel 58,2% dei locali con bevande incluse, che si comporra’ mediamente di sei portate a base di ingredienti della tradizione. Alla pasta al forno, al risotto e ai tortellini in brodo, seguiranno pesce, crostacei e cappone, accompagnati da zucca, castagne e tartufo.

Per concludere, torrone, panettone e frutta, prevalentemente esotica. Il 97,6% dei ristoranti offrira’ un menu vegetariano o vegano, mentre il 50% garantira’ piatti adatti a chi soffre di intolleranza al glutine. Nel 42,9% dei ristoranti le famiglie potranno contare su uno specifico menu per bambini ad un prezzo pari a circa la meta’ di quello per gli adulti. Quanto alle spese per il pranzo di Natale, nel 7,7% dei locali sara’ possibile trascorrere il 25 dicembre con meno di 40 euro a persona, nel 56,4% la spesa sara’ tra 40 e 60 euro, mentre nel 35,9% dei ristoranti si paghera’ piu’ di 60 euro a testa.