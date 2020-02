Carnevale Roma: dal 20 al 25 febbraio si fa festa in città

“Dal 20 al 25 febbraio Roma festeggia il ‘Carnevale in citta”, con circa 100 appuntamenti diffusi in tutta la citta’. Il programma di sei giorni e’ pensato per tutti, dagli adulti ai bambini, e portera’ in tutta Roma sfilate, teatro, musica, cinema, visite guidate e laboratori per i piu’ piccoli. Gli spazi coinvolti saranno tanti: dai teatri alle biblioteche, e anche i musei civici, dove abbiamo promosso una giornata speciale e gratuita per tutti per il 25 febbraio, giorno di martedi’ grasso”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Ci sono alcuni eventi speciali che voglio segnalarvi: all’Auditorium Parco della Musicail 23 febbraio una grande festa aperta a tutti negli spazi esterni del grande complesso disegnato da Renzo Piano, a cui si aggiungono per chi vorra’ dei concerti a tema nelle sale interne. Sempre domenica 23 ci sara’ una grande festa al Teatro India, parte del ciclo Domeniche Indiane a cura dell’Associazione Teatro di Roma, con un atelier di costumi, un incontro dal titolo ‘Lo straordinario trasformista.

Il pediatra racconta’ e dalle 14.30 tanta musica per ballare insieme. Lo stesso giorno alle ore 11.00 l’appuntamento e’ con un grande evento in maschera e un concerto nello spazio esterno del Casino Nobile di Villa Torlonia: la Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale dedichera’ la propria esibizione ai bambini, in maschera e non, e alle loro famiglie. I bambini potranno scegliere tra tantissimi appuntamenti: nelle Biblioteche comunali avremo ben 32 eventi in 20 spazi del circuito, con tante proposte basate sulla riscoperta della lettura – a voce alta, a voce bassa, animata – delle fiabe e dei romanzi classici e moderni. Anche i Musei civici proporranno attivita’ laboratoriali gratuite indirizzate a bambini e famiglie, o riservate alle scuole materne e primarie della citta’ e dell’area metropolitana”, conclude.