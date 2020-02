San Valentino, Gay center lancia “Lo stesso bacio”

In occasione della festività di San Valentino, in diverse città italiane, il Gay center promuove l’iniziativa “Lo stesso bacio” per sensibilizzare le persone sul tema della discriminazione delle coppie omosessuali. Gli attivisti distribuiranno nelle piazze cioccolatini e cartoline “per dimostrare che l’amore è di tutti”, spiega in una nota Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay center. Nel Lazio i comuni che saranno coinvolti nella giornata di oggi, 14 febbraio, sono Roma, Latina, Rieti, Viterbo, Aprilia, Ceccano. Domani, 15 febbraio, invece l’iniziativa si terrà ad Albano Laziale.

