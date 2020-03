McDonald’s, posate di legno per dire basta alla plastica

Come riferisce GreenStyle, fra poco tempo vedremo posate di legno al posto di quella in plastica usa e getta. La decisione è stata annunciata da McDonald’s, uno dei giganti della ristorazione tipo fast food. L’annuncio è avvenuto alcuni giorni fa in Canberra durante l’incontro National Plastics Summit, presieduto da Sussan Penelope Ley (Ministro per l’Ambiente australiano).