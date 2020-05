Mare: squali e balene vicini alle coste per il lockdown

Nei primi giorni di lockdown nel Mediterraneo si sono verificati fenomeni inconsueti, come l’avvistamento di squali nei porti, delfini e balene vicinissimi alle coste, pesci nei canali di Venezia tornati trasparenti. Le immagini video girate sono diventate immediatamente virali.

Oggi che la verginità del silenzio e della calma si è rotta con la ripresa di alcune attività, si fa il bilancio dell’iniziativa ‘’Il mare al tempo del Coronavirus’’, promossa da ‘’Marevivo’’ che ha avuto l’appoggio del Ministero dell’ambiente e ha coinvolto i nuclei subacquei dei carabinieri, della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dalla Divisione sub di Marevivo, coordinati per la parte scientifica da Ferdinando Boero, professore ordinario di Zoologia dell’Università Federico II di Napoli e da Enzo Saggiomo, direttore della Fondazione Dohrn*.

Per osservare, registrare e filmare cosa stava succedendo nei fondali marini della Penisola durante il periodo in cui le attività dell’uomo erano ridotte e quasi nulle, sono occorse 100 ore di immersione in 30 siti, scandagliati con l’impiego di 60 sub e di 15 ore di girato per documentare l’operazione e oltre 300 ore di registrazioni con gli idrofoni per ascoltare il mare.

Purtroppo nelle immagini che ci sono state sottoposte – rilevano i coordinatori dell’iniziativa – abbiamo registrato l’impatto delle attività umane come rifiuti di ogni genere: reti abbandonate, ceste di plastica utilizzate nella mitilicoltura, batterie, pneumatici e per ultimi anche mascherine e guanti conseguenze del Covid 19.

Straordinario comunque l’aumento del numero dei pesci, divenuti meno diffidenti nell’avvicinarsi ai sub e straordinaria la registrazione dei suoni, effettuata dagli idrofoni posizionati nei fondali in un mare in perfetto silenzio. Aragoste, corvine, cernie e saraghi hanno fatto ascoltare i loro suoni, la loro voce.

“Il pieno appoggio del Ministero dell’Ambiente a questo progetto ci ha consentito di valutare con precisione gli effetti che il blocco imposto alle attività umane dal Covid nel periodo del lockdown ha avuto sull’ecosistema marino – dice Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente – un ambiente che, come era prevedibile, privato dell’influenza delle attività umane si è mostrato visibilmente migliorato. Le immagini che abbiamo acquisito e condiviso, di una bellezza impareggiabile, ci dicono quanto vasta e ricca sia la biodiversità del nostro Paese. Un patrimonio che faremo di tutto per tutelare e proteggere da comportamenti sconsiderati che continuano a metterlo a rischio”.

“Il grande successo dell’iniziativa si deve ascrivere alla passione e all’amore per il mare di tutti i partecipanti – dichiara Rosalba Giugni Presidente di Marevivo – l’obiettivo oggi è quello di passare tutti insieme alla fase 2, la task force subacquea sarà immediatamente operativa per risanare le ferite inferte all’ecosistema marino, per scoprirne le forme di vita ancora sconosciute e per diffonderne la conoscenza”.

*La Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli è un'istituzione scientifica ed ente di ricerca situata nella Villa Comunale (tra via Caracciolo e la Riviera di Chiaia), nel quartiere Chiaia.

Fondata nel 1872 dal naturalista e zoologo tedesco Anton Dohrn, e volta alla conoscenza e lo studio della flora e della fauna del mare, essa rappresentò ben presto una delle più autorevoli Istituzioni scientifiche cittadine, affiancando quelle realizzate in epoca borbonica: l’orto botanico a Foria e l’osservatorio astronomico di Capodimonte.