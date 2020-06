Pets in vacanza con Qua la Zampa

Sono compagni inseparabili e sono stati amici insostituibili nell’affrontare il periodo di lockdown, sempre pronti a starci vicini, anche nei momenti più delicati.

Ora è tempo di partire insieme, per condividere vacanze spensierate tra le migliori destinazioni d’Italia a prova di pet.

D’altronde i nostri cani meritano di non essere lasciati soli a casa, ma di divertirsi all’aria aperta, passeggiare lungo mare o esplorare con noi boschi e cime. Magari in occasione della Giornata internazionale del Cane, che viene celebrata il 26 agosto. Ecco quindi le strutture pet friendly dove rilassarsi e vivere una vacanza rigenerante con i nostri migliori amici a quattro zampe.

Sul cuscino sotto le stelle e poi a giocare al Lago di Dobbiaco (BZ)

È una vacanza di totale immersione nella natura quella che si può fare negli Skyview Chalets del Toblacher See (BZ) e piace molto anche agli amici a quattro zampe, che non vedono l’ora di correre all’ombra dei boschi, rotolarsi al sole e sguazzare nel lago. Gli Skyview Chalets sono speciali glass cube ecologici di vetro e legno circondati dal bosco, le Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, i parchi naturali delle Tre Cime e di Fanes-Senes-Braies e le acque scintillanti del Lago di Dobbiaco. Qui si può dormire sognando letteralmente sotto il cielo stellato grazie alle trasparenze delle architetture degli Chalet e condividere l’esperienza con i propri compagni di viaggio. Tre dei 12 innovativi Chalet sono infatti dedicati ai proprietari dei cani e ospitano un cuscino per l’amico peloso e tutto il materiale informativo necessario per vivere escursioni e passeggiate con lui in libertà, come il cammino che conduce intorno al Lago di Dobbiaco, il percorso lungo l’antica linea ferroviaria di Dobbiaco-Cortina o la passeggiata nel centro di Dobbiaco. Ci sono, inoltre, una nuova doccia per cani all’interno della zona lavatoio, una doggystation, la possibilità di avere la consulenza di una veterinaria qualificata nel vicino paese di San Candido. Il prezzo è di 20 euro al giorno per l’animale domestico e da 225 euro al giorno per Chalet, per 2 persone. Tel. 0474 973138, www.skyview-chalets.com

Pet a 5 stelle in Valle Aurina (BZ)

Un grande parco di 30mila mq, le vette che superano i 3.000 metri della Valle Aurina e il lusso ricercato dell’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat di San Giovanni (BZ) sono l’ideale per una vacanza con i nostri amici pelosi, i quali – in questa elegante struttura a 5 stelle, connubio tra lifestyle alpino e noblesse italiana – ricevono attenzioni speciali. Oltre agli ampi spazi all’aperto, e la toilette vicino alla porta d’ingresso, i cani con i loro affettuosi padroni possono soggiornare nella Suite Naturell, che dispone di due spaziosi locali e un balcone con una splendida vista panoramica. Si può fare colazione e cenare insieme al proprio cucciolo in un locale adibito ad hoc vicino al bar, in totale sicurezza. Inoltre, tante sono le attività organizzate dalla struttura per vivere escursioni guidate e tour tra le imponenti cime della Valle Aurina, lungo percorsi tematici, ruscelli, cascate e scintillanti laghi alpini, da ammirare in compagnia del nostro fido compagno. Vicino all’hotel ci sono sentieri ideali per le 4 zampe, con pendenze leggere e in piano, fra alberi e cespugli. Tra questi, il sentiero San Martino (5,1 km), il Sentiero San Giovanni (3,2 km), il Sentiero Campo Tures (6,3 km). L’albergo mette a disposizione gratuitamente tutto ciò che occorre al cane, dalla ciotola fino alla cesta. E c’è anche un Pet Shop, per ordinare direttamente via tablet giochi, croccantini e cibo in camera. Non manca un’amorevole dog sitter. Prezzi a partire da 192 euro a persona a notte, a partire da 3 notti. Per gli animali domestici, il prezzo è di 25 euro al giorno. Tel. 0474 670230, www.alpenpalace.com

Amici a quattro zampe vista vigneto

Gli amici a quattro zampe accompagnano i loro conviventi umani in un’esperienza di vacanza unica, tra i vigneti di Haller Suites & Restaurant di Kranebitt (BZ) che si affacciano dall’alto sulla città di Bressanone. In questa struttura, nata da un antico maso, l’esperienza nella vigna è continua, grazie alle grandi vetrate e terrazzamenti dell’architettura a tre piani, che si fonde nel paesaggio. Perla di questo luogo riservato ed esclusivo è il ristorante AO, che propone una cucina creata con prodotti locali scelti accuratamente abbinati a prestigiose bottiglie di Kerner, vino tipico della Valle Isarco, e di Veltliner, Sylvaner, Riesling e Müller Thurgau. Per i cani il supplemento è di 15 euro al giorno. Per “Dormire nel vigneto”, 3 notti in Suite Terrazza, colazione, 3 cene con menu di 4 portate e abbinamenti vini, degustazioni in vigna e visita in cantina, la BrixenCard, sono a partire da 490 euro a persona. Tel. 0472 834601, https://www.byhaller.com/it/

Correre nell’area naturalistica protetta di Laghi Nabi (CE)

I cani di piccola taglia si godono le vacanze scorrazzando in un’area naturalistica di 400mila mq, dove i laghi giocano con la vegetazione ed eleganti tende luxury e lodge indipendenti sono sospesi sull’acqua. A Laghi Nabi gli spazi per tutti sembrano essere infiniti. È la prima Oasi Naturale della Campania e nasce dalla riqualificazione ambientale di una vasta area del Litorale Domizio (CE), trasformata in un parco benessere in cui provare i benefici dell’acqua e della natura e dove è nato il primo Glamping del Sud Italia. Passeggiate a bordo lago, in bicicletta per lunghi km, esperienze in pedalò o canoa, nuotate sotto il sole, tanto relax nel verde, sono solo alcune delle attività che si possono fare in questo mondo naturale protetto. E a pochi km da Laghi Nabi c’è FOOF, il primo parco e museo completamente dedicato al cane. Si trova a Mondragone in uno spazio di oltre 70mila mq dove trascorrere del tempo prezioso insieme ai nostri amici a quattro zampe, scoprendo la storia della relazione tra uomo e cane attraverso la scienza, l’arte, la moda e il cinema, e i diversi percorsi in cui vivere esperienze all’aria aperta, come nell’area mobility dog, dove far divertire i cani in totale libertà, facendoli cimentare in esercizi di abilità sui tanti attrezzi collocati sul prato. Prezzi a partire da 220 euro a notte per il soggiorno nel Glamping per 2 persone e da 80 euro a camera in hotel. Tel. 0823764044, www.laghinabi.it

Le Pet Rooms dell’Emilia

Pet Rooms con diversi servizi per cani e gatti e tutte le dotazioni necessarie per soggiornare in compagnia dei nostri fedeli compagni di viaggio. Le strutture INC Hotels Group sono hotels pet-friendly di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, dove gli amici quadrupedi trovano una confezione di mangime secco in regalo tutto ciò di cui hanno bisogno. Nel Best Western Plus Hotel Farnese di Parma, potete trovare la pet room con ciotole personali con acqua e cibo, una brandina e una cuccetta, sacchetti igienici e lettiere con sabbia e, in caso di necessità, non manca la possibilità di contattare un veterinario di zona reperibile 24 ore su 24. Prezzi a partire da 40 euro per persona in camera doppia con colazione inclusa. www.inchotels.com

Cani liberi di giocare sulla Riviera del Brenta (VE)

Gli animali domestici sono i benvenuti al Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Ponte (VE), raffinata villa palladiana del XVII secolo, immersa in un parco secolare fra giardini in fiore e colori d’estate, sulla Riviera del Brenta. Gli ospiti con gli amici a quattro zampe trovano un’elegante camera matrimoniale con giardinetto privato, una copertina, la ciotolina personale per il cane e un giocattolo per divertirsi. I piccoli pelosi sono ospiti speciali e privilegiati accompagnatori dei loro padroni alla scoperta delle Ville palladiane, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e di esperienze esclusive nella laguna veneziana. La splendida città sull’acqua è a soli 15 km da Villa Margherita. Per una vacanza in famiglia, il soggiorno di 2 notti in camera Family, cestino di frutta in camera, mappa di Venezia, servizio di couverture, colazione e biglietto sconto per il parcheggio di Fusina a Venezia, prezzi a partire da 166 euro a camera a notte. I bambini al di sotto dei 12 anni soggiornano gratis. Tel. 041 4265800, www.romantikhotels.com

Ospiti di Pongo sul mare di Cesenatico (FC)

All’Hotel Sport dei Ricci Hotels di Cesenatico (FC) a dare il benvenuto agli ospiti c’è Pongo, il beagle di casa, che invita gli amici pelosi a godere delle vacanze al mare negli ampi spazi della struttura della città marinara con il più alto rapporto di aree verdi di tutta la Romagna. Ai cani è riservata una dog sdraio e una ciotola per poter accompagnare i propri amici umani in spiaggia. E su richiesta, non manca il servizio di dogsitter. L’hotel è ideale per tutta la famiglia, che può scegliere tra gli appartamenti e le suite della formula residence o le nuove camere di design della formula hotel, con grandi giardini e terrazzi. Grandi e piccoli si divertono poi nell’ampio parco piscina con 280 mq di acqua suddiviso in tre piscine con zona baby e acqua bassa, idromassaggio, la fontana per l’acqua terapia e l’acquabike. Prezzi a partire da 72 euro in pensione completa. Tel. 0547 87102, Numero verde 800 014 040, www.riccihotels.it

