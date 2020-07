Il Covid è senza freni. Il mondo trema

I nuovi contagi di coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. E’ il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti (dove è in corso una vera strage) in Brasile, in India e in Sudafrica. Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.360, il più grande aumento giornaliero dal 10 maggio.

Anche in Italia, però, il trend del virus è in salita. Tranne poche zone della Penisola che sono a crescita zero; dal Veneto al Lazio e ancora più giù, la situazione è preoccupante. Forse noi potevamo immaginare che il Covid avrebbe maledetto le nostre vacanze mentre alcuni tele-medici (soprattutto uno) che ci invitavano a chiudere la pandemia nel cassetto dei ricordi! Bene ha fatto chi non ha prestato orecchio e ha saggiamente cambiato canale.

Le alte temperature che, sembravano nemiche del virus, si dimostrano quasi ininfluenti. Tant’è che, proprio da zone calde come dai nostri litorali disordinati e gremiti il Covid può essere considerato il vero tormentone dell’estate.