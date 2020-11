Atletica: Golden Gala 2021, 4 giugno all’Olimpico di Roma

Il ‘Golden Gala-Pietro Mennea’ di atletica leggera del 2021 si terra’ il 4 giugno nella sua sede naturale, lo stadio Olimpico di Roma. La Diamond League ha stilato un calendario che per il momento resto provvisorio a seguito del persistere della pandemia di Covid-19. Il prestigioso circuito di atletica leggera scattera’ qualche settimana piu’ tardi rispetto al consueto e con collocazioni di meeting in periodi diversi rispetto a quelli tradizionali. La prima tappa sara’ a Rabat in Marocco il 23 maggio 2021 alla quale seguira’ quella di Doha (28 maggio) e quella in Italia.

Il calendario prevede, Oslo il 10 giugno, Stoccolma il 4 luglio, Monaco il 9 luglio, Londra il 13 luglio, Shanghai il 14 agosto, Eugene il 21 agosto per una sorta di piccola rivincita delle Olimpiadi di Tokyo, una seconda tappa in Cina il 22 agosto, Losanna il 26 agosto, Parigi il 28 agosto, Bruxelles il 3 settembre e la finale l’8 e 9 settembre a Zurigo.