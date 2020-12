Al Gemelli assistenza digitale in remoto a malati Covid

Arriva al Policlinico Agostino Gemelli di Roma un nuovo strumento di telemedicina per assistere da remoto i pazienti affetti da Covid-19 e per monitorare in tempo reale le loro condizioni di salute. Si chiama Smart Axistance C-19 ed e’ la nuova applicazione sviluppata da Enel X.

Lo strumento messo gratuitamente a disposizione del Policlinico, sara’ utilizzato nell’ambito di un programma di assistenza digitale coordinato dal professor Luca Richeldi, direttore dell’Unita’ operativa complessa di pneumologia, che sara’ avviato dal Gemelli e che coinvolgera’ 200 pazienti Covid-19 in sorveglianza attiva o isolamento fiduciario. “Con quest’iniziativa vogliamo dare il nostro contributo al Paese per la gestione dell’emergenza Covid-19 – ha dichiarato Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X – Crediamo fortemente nella missione sociale dell’innovazione e siamo contenti di poter mettere la nostra capacita’ d’innovare al servizio della sanita’, sostenendo concretamente i malati, i medici e gli operatori sanitari in un momento cosi’ difficile”.

“Questa iniziativa e’ un esempio concreto di continuita’ assistenziale ospedale-territorio e rappresenta un ambito strategico su cui nel prossimo futuro si dovra’ continuare a puntare molto”, ha aggiunto Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Il programma prevede che attraverso l’app, utilizzabile da smartphone o da tablet e collegata ai dispositivi di diagnostica wireless forniti gratuitamente dal Gemelli, i malati in sorveglianza attiva possano inviare ogni giorno a medici e infermieri, direttamente da casa, i dati sui propri parametri clinici: temperatura, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Ai pazienti e’ inoltre data la possibilita’ di consultare attraverso l’App lo storico di tutte le misurazioni e visualizzarne i trend, di ricevere notifiche personalizzate per l’assunzione dei farmaci, appuntamenti, televisite, aggiornamenti su obiettivi e superamento delle soglie di determinati valori con la possibilita’ di essere contattati in video chiamata dal Gemelli nel caso di criticita’.