Roma: ‘Al Bioparco iniziamo bene’, 4-10 gennaio gratis per bimbi

Il bioparco di Roma apre le porte ai bambini. Il prossimo 4, 7, 8, 9, 10 gennaio 2021 sara’ garantito l’ingresso gratuito per tutti i bambini. L’Iniziativa ‘Al bioparco cominciamo bene!’ e’ stata presentata oggi dalla sindaca Virginia Raggi, dal presidente della Fondazione Bioparco, Francesco Petretti e collegato in diretta Maurizio Costanzo.

“Abbiamo deciso di festeggiare l’inizio del nuovo anno con un evento dedicato ai piu’ piccoli: dal 4 al 10 gennaio 2021, nei giorni ‘arancioni’, i bambini fino a 10 anni potranno entrare gratis al bioparco di Roma e visitare la struttura in totale sicurezza.

Un regalo per la settimana dell’Epifania che abbiamo promosso insieme a Maurizio Costanzo per tutti i bimbi di Roma – ha spiegato la sindaca – il primo giorno andro’ li’ insieme all’attore Max Giusti per accogliere i bambini all’ingresso prima della visita. Il 9 gennaio, invece, l’attore Yari Gugliucci, sara’ all’interno del bioparco dove leggera’ e interpretera’ alcune tra le piu’ belle favole di Gianni Rodari”.

“Il bioparco e’ nato come struttura per conservare specie in pericolo, conservarli vuol dire fare quello che fanno i Musei Capitolini, il Louvre, conservarli perche’ sono beni culturali. Il bioparco e’ diventato in questo momento di vuoto, un punto di aggregazione”, ha raccontato il presidente della Fondazione Bioparco, Pedretti. Ad ogni bambino verra’ regalato un peluche, iniziativa che Maurizio Costanzo ha salutato con favore. “Il peluche deve essere il segno per insegnare ai bambini la differenza con gli animali veri, che vanno rispettati. E’ importante crescere capendo che non c’e’ diversita’ tra noi e gli animali. La trovo un’iniziativa bellissima, mi piacerebbe che ogni tanto il bioparco facesse queste incursioni affinche’ le giovani generazioni imparassero a proteggere gli animali”.