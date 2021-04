Vacanze studio 2021? INPSieme in scadenza

Online già da qualche settimana: in scadenza il 13 di aprile alle ore 12.00, è necessario affrettarsi. Le borse di studio INPS sono sicuramente tra le più ambite dai giovani italiani e, proprio per il periodo in cui stiamo vivendo. Vacanze studio interessanti in location esclusive in Italia o all’estero con la possibilità di approfondire la lingua straniera: ecco perchè le borse sono così gettonate ed i giovani non aspettano altro. Conosciamo il bando? Scopriamolo insieme.

INPSieme: dentro il bando

Per poter partecipare al bando è necessario avere i giusti requisiti ovvero

● Essere figli o equiparati di dipendenti o pensionati di dipendenti della Pubblica Amministrazione

● Essere iscritti al 1,2,3 o 4° anno di scuola secondaria superiore per l’a.s. 2020/2021

● Avere conseguito la promozione nell’anno scolastico 20219/2020

● Avere meno di 20 anni all’atto della presentazione della domanda ( meno di 23 per gl studenti disabili)

● Avere una buona media scolastica

Una ghiotta occasione per tutti: in particolare per chi vuole sfruttare le vacanze estive per degli interessanti ed accattivanti approfondimenti linguistici arricchiti dal valore aggiunto del tempo trascorso con nuovi amici e coetanei.

Questo anno, oltre alle vacanze tematiche che si svolgono in Italia in luoghi speciali come la verdissima e rilassante Maremma Toscana o il cuore delle Dolomiti e perchè no nelle Alpi Svizzere a Laax si possono scegliere corsi di lingua all’estero dove poter conseguire il livello B2. Un’occasione interessante per chi vuole implementare il proprio profilo sia per la formazione scolastica e gli studi ma anche per ipotesi lavorative dopo il diploma. Il bando, è facile intuire, non bisogna lasciarselo scappare.

INPSieme: vacanze con EF

Con INPSieme è possibile scegliere di partire con Education First, un nome che, per i più rappresenta una garanzia, si tratta, infatti, di una notissima società internazionale specializzata nella formazione linguistica. I punti di forza di una vacanza firmata EF sono tanti.

Alcuni?

1 Safe Learning Guarantee: salute e sicurezza prima di tutto ecco perchè tutti i soggiorni linguistici all’ estero proposti da EF hanno questa speciale formula di garanzia. Infatti in ogni campus viene seguito un rigido protocollo sanitario che mette al riparo studenti e professionisti da qualsiasi rischio. In un momento come questo partire sicuri è fondamentale.

2 Offerta amici e parenti: con EF è possibile anche scegliere di partire con amici e parenti anche per i vincitori della borsa di studio INPSieme. Un motivo in più per partire in questo periodo strano dove spesso si è troppo distanti.

Vacanze studio perchè

L’inverno è stato molto lungo e spesso noioso: giornate intere passate in casa, palestre, cinema e teatri chiusi hanno portato i nostri ragazzi a stare troppo tempo davanti al monitor di un computer o di uno smartphone è necessario avere ore e tempo per svagare e socializzare. Niente di meglio che scegliere un percorso di vacanza studio e partecipare al bando INPSieme. Mettere a frutto gli ottimi risultati scolastici con un bell’assegno da spendere in un paio di settimane lontani da casa farà riprendere il prossimo anno scolastico con ancora più voglia di migliorare.