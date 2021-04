Giornata della terra, a Roma il murale di Harry Grab

A Roma, in via degli Annibaldi, a poche centinaia di metri dal Colosseo, è comparso nella notte un murale di Harry Grab dedicato alla Giornata della terra che si celebra oggi.

L’opera ritrae E.T. il noto personaggio cinematografico, nato dalla fantasia di Steven Spielberg. Nel murale E.T. indossa scarpe da ginnastica rosse e una maglia bianca con una scritta verde che recita “Save her”.

Con la mano destra il personaggio indica un pallone, che tiene sotto il braccio sinistro, che rappresenta il globo terrestre. E.T. nel film di fantascienza del 1982 viene dimenticato sulla terra dalla sua famiglia: l’extraterrestre appartiene a un gruppo di botanici alieni che prelevano campioni di vegetazione terrestre e comunicano in modo telepatico attraverso un cuore bioluminescente. Il film promuove i valori della tolleranza e del rispetto per il diverso.