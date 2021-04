Colle Oppio: Retake impegnata nella bonifica

Retake, l’associazione no-profit già attivamente impegnata nella bonifica di aree verdi della Capitale, si occupa anche della bonifica del parco di Colle Oppio, con l’obiettivo di restituire dignità allo storico parco con vista sul Colosseo.

L’operazione di riqualificazione dell’area, cominciata lo scorso 24 aprile, è stata preceduta dalla firma di un protocollo di collaborazione tra Re

take Roma e Municipio I per garantire all’area futuri interventi, a dimostrazione di quanto Retake sia ormai ben radicata nell’immaginario collettivo della città di Roma.

Da anni il parco di Colle Oppio è uno dei fiori all’occhiello, a livello di offerta paesaggistica, della città di Roma. Un parco che nasce sul colle dell’Esquilino per poi estendersi fino alle pendici del Colosseo. Sono molteplici le attività che si possono svolgere al suo interno: dalla corsa alla passeggiata, dalla lettura all’ascolto di musica; fino ad arrivare all’attività sportiva nei numerosi campi da calcetto e basket presenti.

Uno spazio da curare e preservare per un futuro che vede i romani sempre più alla ricerca di luoghi di questo tipo per fuggire dal caos cittadino. Raramente però si ha cura e percezione delle possibilità che i parchi cittadini ci mettono a disposizione, spesso infatti questi vengono vandalizzati e trasformati in discariche a cielo aperto.

Rifiuti, erba alta e strutture pericolanti sono solo alcune delle problematiche che si possono riscontare, problematiche che a volte non trovano la giusta attenzione da parte degli organi municipali competenti. Opere di bonifica che tardano ad arrivare, facendo così aumentare una situazione di “disagio” da tempo manifestata dalla cittadinanza.

È in questo contesto che si inserisce Retake Roma, la più grande associazione impegnata attivamente nella salvaguardia dei beni comuni. Sono i cittadini stessi a comporre la forza lavoro di questa oramai affermata realtà: dal 2010 infatti Retake può contare innumerevoli opere di bonifica di aree verdi, quartieri, strutture della Capitale.