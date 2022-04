Arriva a Roma il “Primo maggio matematico”

Dopo l’iniziativa di lancio del 13 marzo, secondo appuntamento con il gruppo del Dopolavoro Matematico ai Portici di Via Monte Cervialto

Dopo l’iniziativa di lancio del 13 marzo, il gruppo del Dopolavoro Matematico ritorna ai Portici di Via Monte Cervialto con l’iniziativa “Primo Maggio Matematico – L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sulla conoscenza”.

L’obiettivo – spiega l’associazione – “è creare luoghi e momenti in cui la matematica e il pensiero matematico possano essere centrali, con incontri pubblici e lezioni all’aperto. Questa volta la rievocazione operaia del nome del gruppo si intreccia con la festa dei lavoratori per ribadire il diritto di tutte e tutti al lavoro e alla conoscenza”.

Durante la giornata saranno proposti laboratori tematici destinati a ragazzi, bambini e adulti, per avvicinarsi, sotto forma di gioco, a concetti complessi come l’infinito. Ci saranno anche tavoli di discussione per capire come la matematica “interseca le nostre vite”.

“Questa iniziativa – si legge in una nota dell’assessora comunale alla Scuola Claudia Pratelli – giunta al suo secondo incontro, è promossa da un gruppo di cittadini e cittadine e ha il merito di ribaltare l’idea della matematica come disciplina distante dalla vita di ognuno di noi, riservata a particolari categorie di persone e talora ostile, per proporre una nuova prospettiva più accessibile e orizzontale. Attraverso laboratori dedicati a tutte le età, giochi e riflessioni viene promossa la conoscenza della matematica come lente per interpretare la realtà e il mondo che ci circonda. Farlo nel giorno della festa dei lavoratori è poi un’idea bella che mette al centro il diritto al lavoro e quello alla conoscenza. Buon primo maggio dunque ai Portici di Monte Cervialto”.