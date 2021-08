È il Singita di Fregene il “Best Bech Bar” del 2021

Il lido romano vince l'Oscar delle spiagge italiane - il premio organizzato da Mondo Balneare - per happy hour, ristorazione e cocktail

Il Singita Miracle Beach di Fregene ha vinto il premio “Best Beach 2021”. Sono stati annunciati i vincitori degli Oscar delle spiagge italiane, organizzati dal portale di settore Mondo Balneare. A farlo è Mondo Balneare, portale di riferimento per il turismo in spiaggia, che da sei anni organizza il concorso “Best Beach”: si tratta degli oscar degli stabilimenti balneari, assegnati alle attività in riva al mare più innovative in termini di design, ristorazione e servizi.

Quest’anno il primo premio assoluto, assegnato da una giuria di esperti, è andato al Singita Miracle Beach di Fregene: “Singita ha creato un nuovo modo di vivere la spiaggia – recitano le motivazioni di Mondo Balneare – fatto di libertà, emozioni, intrattenimento e tutela dell’ambiente, riuscendo anche a reinventarsi in questo complesso periodo pandemico, senza snaturarsi”.

Tra le centinaia di stabilimenti che si sono candidati sul sito bestbeach.it, il pubblico invece è stato chiamato a scegliere i vincitori delle categorie “Best Beach Design”, “Best Beach Bar” e “Best Italian Beach”: una sfida combattuta fino all’ultimo voto, fra le oltre duecentomila persone che si sono mobilitate per eleggere il loro stabilimento balneare preferito. Nella categoria “Best Beach Design”, dedicata agli stabilimenti innovativi dal punto di vista dell’architettura e dell’arredamento, il primo premio è stato all’appannaggio al Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (Basilicata) con 2.768 voti. Nella categoria “Best Beach Bar” dove il pubblico doveva votare i migliori lidi specializzati in party, happy hour, ristorazione e cocktail, ha trionfato il Singita di Fregene con 10.823 voti. Infine nella categoria “Best Italian Beach”, pensata per i più tradizionali stabilimenti balneari “all’italiana”, primo premio al Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia) con 18.891 voti. La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach si terrà il 14 ottobre alla fiera Sun di Rimini, salone internazionale del settore beach & outdoor.