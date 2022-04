Epatite: altro bimbo ricoverato al Bambino Gesù, è il terzo caso nel Lazio

Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Un bimbo di 8 mesi e’ ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ di Roma per un sospetto caso di Epatite infantile. A quanto si apprende, il piccolo e’ in buone condizioni. E’il terzo caso nel Lazio.

“Nel Lazio abbiamo avuto un altro caso sospetto di epatite acuta in un bimbo inferiore all’anno di eta’, per cui i casi che ad oggi rientrano tra quelli ad eziologia sconosciuta, salgono a 3. Il bambino e’ di Roma, e’ ora in buone condizioni, e’ monitorato e ha le stesse caratteristiche degli altri”. Lo ha detto Alessio D’Amato, assessore alla Sanita’ e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, a margine del convegno “Vaccinazione del paziente oncologico. Nuove opportunita’ per la sanita’ pubblica”, al Ministero della Salute.

“Stiamo costantemente monitorando la situazione, non dobbiamo fare allarmismo ma mantenere un livello di attenzione alto”, ha aggiunto. Proprio questo alto livello di attenzione “ha portato a una sinergia tra Ospedale pediatrico Bambino Gesu’ e Istituto malattie infettive Spallanzani, per studiare meglio questo fenomeno. Auspichiamo la scienza ci dia presto risposte”.