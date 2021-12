Ferdervini, riprende quota nel 2021 il mercato degli spiriti

Bottiglia limoncello Pallini ricoperta d'oro, ricavato a Caritas

“Il segmento degli spiriti si è ripreso nel 2021, ha dimostrato degli andamenti positivi sia in Italia che all’estero, cioè verso le esportazioni. Il segmento degli aperitivi è forse quello che sta trainando più di tutti, complice anche un buon andamento della distribuzione moderna, quindi le vendite domestiche. Ancora un pochino si soffre, rispetto al 2019, quindi pre-pandemia, per il fuoricasa, pensiamo al 2021 con i primi quattro mesi che siamo stati chiusi e abbiamo avuto il problema del semaforo, però alla fine l’estate è stata di grande ripresa, il trend ha continuato e soprattutto i mercati esteri hanno ripreso molto molto bene”.

E’ quanto dichiarato oggi all’ANSA da Micaela Pallini, presidente di Federvini e dell’impresa di settore Pallini Spa, a margine del lancio di presentazione di una bottiglia di porcellana di limoncello Pallini ricoperta d’oro che sarà esposta all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino in una teca della Gondola Pallini, presso l’Hub East al Terminal 1. Micaela Pallini ha aggiunto che “per le festività ci sono grandi aspettative da parte di tutti, ma la problematica comune a tutti e per tutta l’industria manifatturiera- ha sottolineato- è la reperibilità della materia prima”.

La presidente di Federvini ha osservato in particolare che ci si trova “in un momento in cui ci sono aumenti di tutte le materie prime, dal vetro, ai tappi, alle bottiglie, e una scarsità di materia prima”. “Ci aspetta un 2022- ha dunque specificato- di grande difficoltà perché questa scarsità di materie prime, di cui nessuno ha vera chiarezza, purtroppo non accenna a diminuire e soprattutto l’aumento delle materie prime sta toccando dei livelli molto preoccupanti”. La bottiglia di porcellana di limoncello Pallini ricoperta d’oro è un’ opera dell’artista giapponese Yuriko Damiani. La bottiglia è stata dipinta con oro antico proveniente dal Giappone e sarà in vendita a circa 7 mila euro. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas.