Green pass, ancora confusione sul nodo dei controlli

I presidi protestano, "il sistema sanitario deve fornire i dati degli immunizzati alle scuole"

È passata quasi una settimana dall’attivazione in forma obbligatoria del green pass, ma ancora montano le polemiche in merito a chi debba fare cosa. È infatti rimasto da sciogliere il nodo dei controlli, secondo il garante della privacy i gestori dei locali possono controllare e chiedere i documenti, di diverso avviso però la ministra Lamorgese.

La protesta prende il via anche sul settore scolastico, con i presidi che provano a mettere dei paletti, chiedendo che “vengano esclusi dai controlli i vaccinati” per non aumentare le incombenze che gravano sulle scuole già messe a dura prova.

In queste ore sono attese una circolare del Viminale e una del ministero dell’Istruzione sul tema dei controlli.