Speranza, 78mln somministrazioni, giovani segnale più bello

Alta risposta 20-29enni e 12-18, arma in più per aprire scuole

“La risposta degli italiani alla vaccinazione è molto incoraggiante e positiva e nella giornata di ieri abbiamo superato 78 milioni di somministrazioni. Il segnale più bello sta arrivando dai più giovani da cui giunge un messaggio di grande fiducia e libertà con un numero molto significativo di vaccinazioni che sono in corso e una percentuale che nei più giovani ha superato alcune generazioni di mezzo”. Così il ministro della Salute , Roberto Speranza, in conferenza stampa. “È bello – ha detto – vedere che tra 20-29 anni c’è una risposta molto alta, e anche tra 12 e 18 anni e ciò offre un’arma in più per la riapertura delle scuole”.