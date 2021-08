Torna l’Acea Run Rome The Marathon, si parte il 19 settembre

"Gli atleti si sfideranno alle primissime luci dell’alba - spiega la sindaca Raggi - in un percorso lungo 42km e 195 m: dai Fori Imperiali, proseguendo per oltre trenta monumenti e siti storico culturali della città, fino al traguardo di fronte al Colosseo"

“La Capitale è pronta per l’Acea run Rome the marathon. Domenica 19 settembre si parte”. Lo annuncia, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Gli atleti si sfideranno alle primissime luci dell’alba – aggiunge – in un percorso lungo 42km e 195 m: dai Fori Imperiali, proseguendo per oltre trenta monumenti e siti storico culturali della città, fino al traguardo di fronte al Colosseo. Una vera e propria corsa nella storia. Sono orgogliosa che la nostra città ospiti una maratona internazionale così importante. Un altro grande evento sportivo che va ad aggiungersi ai tanti altri di cui Roma è stata protagonista. Penso agli emozionanti Europei di Calcio e alla partita inaugurale che si è svolta qui nella Capitale poco più di due mesi fa. La conferma che la nostra città sta diventando sempre più attrattiva e accogliente. Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti gli organizzatori dell’Acea run Rome the marathon: Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle”.