Università: a Roma Tre si vota per il nuovo rettore

In campo Caudo e Fiorucci

Dalle 9 di questa mattina sono partite le elezioni che decreteranno chi sarà il nuovo rettore all’Università Roma Tre. La votazione, che chiuderà alle 17, si sta svolgendo in modalità elettronica presso le sedi dell’Ateneo e con la possibilità di esprimere il voto anche a distanza, mediante l’utilizzo della piattaforma adottata dall’università. I candidati sono due: Giovanni Caudo, 58 anni, docente di Urbanistica, consigliere comunale di Roma, e Massimiliano Fiorucci, 54 anni, presidente dei pedagogisti italiani e direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione.

Il nuovo rettore ricoprirà il ruolo fino al 2027. Le elezioni sono state indette dopo le dimissioni anticipate di Luca Pietromarchi, comunicate al ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa in data 24 marzo, per motivi di salute. Chiamati alle urne i 760 docenti di ruolo, i 172 ricercatori, i 695 dipendenti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e 108 studenti in rappresentanza dei circa 35mila studenti dell’Ateneo. Nella prima votazione così viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’eventuale seconda votazione avrà luogo il 31 maggio 2022, dalle ore 9 alle ore 17. Nella seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, mentre l’eventuale terzo turno di ballottaggio è previsto per il 7 giugno. Grazie al voto elettronico si saprà nel pomeriggio l’esito della prima votazione.