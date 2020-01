Neonata con ferite sul corpo, fermata madre a Roma

E’ stata fermata per tentato omicidio la madre di un bimba partorita in casa in un appartamento di Acilia, nella zona sud di Roma, sabato scorso. Secondo quanto si e’ appreso la neonata sarebbe arrivata in codice rosso in ospedale e presentava gravi ferite sul corpo.

Sulla vicenda indaga la Procura di Roma che ha disposto il fermo della donna, trentenne italiana di origini svedese, che e’ attualmente detenuta agli arresti domiciliari. Resta ancora da chiarire la dinamica dei fatti e i motivi delle ferite che sarebbero compatibili con delle percosse.