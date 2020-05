Nubifragio su Milano, rientrata esondazione Seveso

“L’esondazione del Seveso è ora rientrata ed è durata quasi 5 ore”. Lo scrive su Facebook l’assessore del comune di Milano alla Mobilità Marco Granelli in merito allo stato dei fiumi Lambro e Seveso alle ore 8. “Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade”, aggiunge Granelli. “Chiuso il sottopasso Negrotto mentre gli altri in città sono funzionanti. Il sottopasso Rubicone è stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle comunità del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati”.

A causa delle forti piogge che si sono abbattute dalla tarda serata di ieri su Milano e provincia poco dopo le 3 il fiume Seveso è esondato nel quartiere Niguarda all’altezza di via Valfurva allagando la strada e provocando alcuni blackout. Per via delle incessanti piogge la fuoriuscita del Seveso è durata per quasi cinque ore ed è rientrante solo verso le 8. Anche il livello del Lambro è salito ed è andato vicino all’esondazione.