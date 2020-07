Nubifragio a Milano, esonda di nuovo il Seveso: strade allagate

Violenti temporali questa mattina a Milano. Il Seveso è esondato e si registrano disagi negli spostamenti. Molti i sottopassaggi e le strade allagate. Atm comunica che diverse zone, soprattutto a Nord, prevedono bus e tram con modifiche alla circolazione.

Sulla M5 stamattina i treni hanno saltato la fermata di Marche perché le condizioni di maltempo in superficie non la rendevano accessibile, mentre la metro leggera Gobba-San Raffaele resta momentaneamente sospesa: è possibile usare la linea 925 per raggiungere l’ospedale San Raffaele

Le zone più colpite sono state quelle di Legnano e la zona nord di Milano.

L’assessore alla mobilità del Comune, Marco Granelli, ha comunicato che “l’esondazione del Seveso è iniziata alle ore 7.10 ed è terminata alle 9.20” precisando che ci sono “altri temporali in arrivo” e che Amsa ha iniziato le operazioni di pulizia.