Metro A, chiusa stazione Vittorio Emanuele

Ha riaperto la stazione Vittorio Emanuele della linea A della metropolitana di Roma a seguito di un guasto agli impianti verificatosi nelle prime ore della mattinata. Lo riferisce Atac.

In un tweet il servizio Info Atac spiega anche che è chiusa la stazione Lepanto, sempre sulla linea A, per lavori sugli impianti e riaprirà domani alle 5:30. Sulla linea B sono chiuse le stazioni Castro Pretorio e Policlinico per i lavori di sostituzione di scale mobili e ascensori programmati ed è attiva il servizio bus sostitutivo MB20.