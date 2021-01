Fontana, Lombardia verso la zona rossa

“Purtroppo la scorsa settimana l’indice Rt ha avuto un improvviso rialzo, a 1,24. Tenendo conto dei nuovi parametri che sono stati introdotti dal governo poco prima di Natale, ci stiamo avvicinando alla zona rossa”. Lo ha dichiarato, nel suo intervento a SkyTg24, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando della situazione dei contagi da Coronavirus in Lombardia.

“Mi auguro sempre che questi numeri si invertano, che l’indice Rt e il numero dei ricoveri si possano abbassare. Questo è l’auspicio” ha aggiunto Fontana, precisando che nel caso in cui questo non dovesse avvenire, il rischio è quello di entrare in zona rossa. “Stiamo peggiorando in tutti i parametri, la situazione va tenuta sotto controllo con grande attenzione” ha concluso Fontana.