Roma: 21 arresti a Tor Bella Monaca, sgominata piazza spaccio

Ventuno misure cautelari restrittive, per associazione finalizzata allo spaccio di droga , sono state eseguite dai carabinieri di Roma a Tor Bella Monaca. Nell’ indagine antidroga sono coinvolte altre 14 persone per le quali il Gip ha disposto l’ordine di presentazione alla Pg. Secondo gli investigatori a guidare l’organizzazione un’unica famiglia del posto, strutturata gerarchicamente. Lo spaccio avrebbe fruttato oltre 220mila euro a settimana. Per eludere le indagini e rendere impermeabile l’attività illecita svolta sarebbero state messe in campo varie attività ‘difensive’ come quella di dare contributi economici per la difesa legale delle persone che via via venivano arrestate e provvedendo al sostentamento dei detenuti e dei familiari.

“Ancora una importante operazione antidroga e antispaccio a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, e ancora un grazie ai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e alla Direzione Distrettuale Antimafia. La lotta alla criminalità passa per questo tipo di azioni, ma anche per una presenza delle Istituzioni al fianco delle donne e degli uomini che ogni giorno vivono e animano onestamente quei quartieri”. Lo scrive su Facebook il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. “La Regione Lazio è presente a Tor Bella Monaca – ricorda – con la ristrutturazione delle torri Ater e con la realizzazione di aree verdi e per lo sport, e in tutti i territori più periferici dove c’è più bisogno di investimenti e riqualificazione”. Di qui un appuntamento in agenda oggi pomeriggio. “Proprio oggi saremo in un altro luogo simbolo della città, per dire che intimidazioni e criminalità non possono averla vinta: a Centocelle, nei locali della ex Pecora Elettrica, data alle fiamme per ben due volte, inaugureremo il centro ‘Cento incroci’, frutto di un lavoro fatto insieme alle tante associazioni di quartiere per cominciare a scrivere una nuova storia per quegli spazi. È una sfida altissima, che vogliamo giocare fino in fondo”.

“Grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appartenenti a organizzazione criminale. Sgominata piazza spaccio in via Camassei: profitti illeciti per oltre 220mila euro a settimana. Avanti #ATestaAlta”. Lo scrive su twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.