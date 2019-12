Famiglia di tre persone trovata morta in casa

Sarebbero morti giorni fa, nell’appartamento in cui vivevano, l’uomo, la donna e la bimba i cui cadaveri sono stati trovati nella casa vicino a Roma, in località Labico. La tragica scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco chiamati sul posto, in Via Guglielmo Fioramonti 25.

Si tratterebbe di un padre, una madre e una neonata i cui cadaveri presenterebbero segni evidenti di decomposizione.

Sul posto i carabinieri della Stazione Labico e della Compagnia di Colleferro per i rilievi del caso