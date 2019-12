Metro C e Metro D, qualcosa si muove a piazza Venezia

Un’indagine preliminare a Piazza Venezia sulla progettazione di una stazione che potrà servire sia la Metro C sia una futura Metro D. Quello che sarebbe sembrato uno scherzo di fine anno – visti i mesi complicati vissuti dalla terza metropolitana di Roma – in realtà parrebbe molto più di una suggestione. Come raccontano trionfanti i ragazzi di Salviamo la Metro C – collettivo di utenti ed esperti che rilanciano progetti su ferro a Roma – nella giornata di ieri sono apparsi due cantieri a Piazza Venezia. Tradotto: sarebbero iniziate indagini su come prolungare la Metro C oltre Colosseo, dopo che sembrava che il futuro delle talpe sarebbe stato il tombamento.

“Questi piccoli cantieri rappresentano l’inizio delle indagini preliminari per il progetto della stazione Venezia e, in particolare, per l’allargamento delle banchine per l’ingresso nella futura stazione. I tunnel pari e dispari, in ingresso nella stazione saranno direttamente comunicanti tra loro – spiegano – voci di corridoio ci dicono che il progetto della stazione Venezia a cui si sta lavorando comprenda anche la predisposizione per la linea D come chiedemmo la scorsa estate durante le ultime riunioni sul PUMS”.

La Metro D è il progetto ambizioso che prevede un collegamento tra Talenti-Montesacro e l’Eur, una suggestione che – secondo esperti e addetti ai lavoro – rappresenterebbe la nuova sfida per la mobilità di Roma (insieme alla Linea E) da affrontare dopo la Metro C.