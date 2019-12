Training e staffetta, ecco la nuova Acea Run Rome 2020

L’obiettivo è quello di far correre tutta la città, oltre a mostrare al mondo quanto Roma ama lo sport e in particolare il running. L’appuntamento è per il 29 marzo 2020 con la nuova Acea Run Rome The Marathon.

Nuovo progetto, percorso perfezionato e che comunque passerà per i più spettacolari luoghi storici e artistici della Capitale, oltre alla nuova medaglia che ritrae la volta del Pantheon. “Abbiamo lavorato molto sul nuovo bando – ha esordito la sindaca di Roma Virginia Raggi – per far sì che la maratonadi Roma potesse essere sempre più a vocazione internazionale. Questo è fondamentale perché la maratona di Roma corre nel percorso più bello del mondo. Sarà una festa di tutti e per tutti”. Previste dagli organizzatori migliaia di atleti al via, la metà dei quali provenienti da centinaia di nazioni.

“Roma diventerà tra le prime maratone al mondo – ha aggiunto il vicesindaco e assessore allo sport, Daniele Frongia – Roma Capitale anche nello sport. Nei prossimi cinque anni il calendario si arricchirà ulteriormente e stiamo già lavorando per diverse candidature a eventi nel triennio 2024-26. E chi non ha 42 chilometri sulle gambe, potrà cimentarsi in staffetta con la Run4Rome o il 28 marzo con l’appuntamento dedicato alla Stracittadina Fun Run da 4,5 km.

“Siamo felicissimi di rinnovare il nostro impegno che ogni anno nasce sempre con qualcosa di nuovo. Portiamo il nostro contributo con quello che sappiamo fare: energia e acqua per i corridori. Sarà un evento meraviglioso”, ha spiegato la presidente di Acea Michaela Castelli. A organizzare l’evento, Infront, Corriere dello Sport – Stadio e Atielle.

“Per noi è un punto di partenza – ha precisato il managing director di Infront Italy, Alessandro Giacomini – Negli ultimi 3 anni abbiamo voluto cambiare pelle, non solo calcio ma sport in generale. Tra i nostri partner figura anche la Maratona di Berlino, per molti considerata la più bella d’Europa. Ma Roma non ha nulla da invidiare a nessuno e vogliamo che entri nei prossimi anni nel circuito delle più grandi maratone mondiali”.

Ad accompagnare i runner romani all’evento di marzo, una serie di 18 incontri nell’ambito di Acea Run Rome The Marathon Get Ready, ogni sabato mattina, con due testimonial romani come i campioni Franca Fiacconi e Giorgio Calcaterra. L’Expo-Village Acea Run Romer The Marathon, vale a dire la casa dei runner, sarà situata press il Ragusa Off, la location nata dal recupero degli immobili Atac di maggior prestigio.

Tra i principali sponsor dell’evento spicca Nissan official electric car: “Siamo alla ricerca di eventi che ci consentano di comunicare il nostro modello di mobilità a zero emissioni – ha sottolineato il presidente e ad di Nissan Italia, Bruno Mattucci – e con la Maratona di Roma pensiamo di rafforzare questo messaggio”.