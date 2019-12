Roma, parrucchiere e manicure gratis al centro anziani

“Ti faccio bello se…mi racconti una storia”. Si chiama così l’iniziativa che oggi porterà i ragazzi che seguono corsi professionali per parrucchiere ed estetista nel centro anziani Vasca navale.

“È solo il primo step di un progetto che diventerà un tirocinio strutturato con un appuntamento al mese nei vari centri anziani del Comune – dice Stefania Maugeri, presidente di Confaartigianato Benessere – i ragazzi faranno manicure e capelli agli anziani ma ascolteranno anche i loro racconti, scopriranno magari come ci si acconciava e prendeva cura di sé negli anni 50′ o ’60. Una sorta di incontro generazionale in cui il ‘farsi i capelli’ è quasi la scusa per favorire questo scambio di esperienze ed emozioni”.

L’iniziativa servirà anche a festeggiare il Natale in modo diverso, esaltando l’interazione tra due realtà a rischio emarginazione.