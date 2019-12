Gay Center, di nuovo scritta contro trans su muro San Lorenzo

In questi giorni è apparsa nuovamente la la scritta “Muori trans” a Roma, ad angolo via sabelli e via dei Reti, zona San Lorenzo. A darne notizia, in una nota, Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center. “La scritta risulta ignobile e di incitazione all’odio verso le persone trans, ed era stata cancellata dal comune di Roma su nostra richiesta il 28 novembre – aggiunge Marrazzo -. Pertanto chiediamo nuovamente alla sindaca Raggi un intervento immediato di rimozione e chiediamo alle forze dell’ordine di rintracciare e punire gli autori di questo gesto di odio. Inoltre, sollecitiamo nuovamente il governo a fare azioni concrete per la prevenzione contro l’odio verso le persone trans, lesbiche e gay, che in Italia sono continuo bersaglio di odio e discriminazione, anche da parte di certa politica. Proprio in questi giorni – conclude Marrazzo – a Napoli una persona trans è stata brutalmente aggredita”.

