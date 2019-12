Pedoni vittime della strada, due sedicenni uccise a Corso Francia

Ancora vittime tra i pedoni. Nella notte due ragazze di 16 anni sono state travolte e uccise da un’auto, condotta da un ragazzo di 20, su Corso Francia all’incrocio con via Flaminia, a pochi passi dal Ponte Milvio.

Dopo l’impatto il 20enne si e’ fermato per prestare soccorso ed e’ stato fermato dagli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto. Subito l’intervento del 118, ma le due ragazzine sono morte sul colpo.

Le indagini della locale, coordinate dalla procura di Roma, sono appena iniziate: il 20enne e’ stato ascoltato e, come lui, sono stati sentiti alcuni testimoni. Ora bisogna capire la dinamica dell’incidente: a passare con il rosso e’ stato il 20enne alla guida o le due sedicenni? O la tragedia si e’ consumata oltre l’incrocio regolato dal semaforo? Inoltre, il giovane e’ stato sottoposto ai test di alcol e droga e si attendono i risultati nelle prossime ore.

A Roma si conta in media un morto ogni sei giorni per incidenti stradali, spesso i pedoni sono vittime. Una situazione che purtroppo non cambia di anno in anno.