Gioia tifosi Lazio dopo Supercoppa, festa in aeroporto

E’ stata una notte di festeggiamenti per i tifosi della Lazio che al termine della finale di Supercoppa italiana vinta a Riad contro la Juventus sono scesi in strada a Roma per festeggiare una vittoria attesa da tempo. Da Ponte Milvio a piazza Vescovio, passando per piazza del Popolo, erano migliaia i supporter della Lazio che fino a notte fonda hanno cantato, inneggiato ai propri beniamini e sventolato i vessilli della squadra per le vie della città.

In particolare a Ponte Milvio, storico luogo di ritrovo dei supporter biancocelesti, i festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda con caroselli di auto e clacson a tutto volume. Non sono mancati neanche i cori di scherno nei verso dei “cugini” della Roma e la Juventus, sconfitta 3-1 poche ore prima.

Scene analoghe questa mattina anche all’aeroporto di Fiumicino dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento all’alba per accogliere i giocatori di ritorno da Riad con la coppa. Circondati dai loro tifosi, i giocatori hanno faticato non poco per lasciare lo scalo romano