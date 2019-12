Raggi, no a discarica temporanea a Falcognana

“Questa è una vittoria di tutti. Non solo abbiamo ottenuto di non aprire una discarica a Falcognana, ma anche di non aprire nessuna discarica temporanea a Roma. Abbiamo ottenuto che si lavorasse all’interno di un piano rifiuti regionale e Roma farà la sua parte. Ma non derogando a norme poste a tutela della salute pubblica e norme ambientali”. Lo ha precisato la sindaca di Roma Virginia Raggi, smentendo l’ipotesi di una discarica a Falcognana, una delle aree in cui era stata ventilata – dopo l’ordinanza regionale – la possibilità di realizzare una discarica nell’immediato.

E’ stato invece raggiunto un accordo tra Comune e Regione che prevede solo una discarica definitiva, da indicare entro fine anno, ma nessun sito provvisorio. Per Raggi è una “giornata di festa, nessuna discarica temporanea verrà aperta, la città deve ragionare come un’unica comunità. Dobbiamo puntare sulla riduzione dei rifiuti, in modo da avere sempre meno bisogno di impianti di smaltimento e trattamento”.