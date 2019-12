Nella metro C le stazioni saranno musei

La metro C di Roma fino a piazza Venezia e un sistema museale con i reperti recuperati dagli scavi.

Questo il futuro prossimo della terza linea metropolitana di Roma dopo che è stato scongiurato l’interramento delle talpe che avrebbero decretato la fine dell’opera.

Grazie al dialogo e alla costante collaborazione tra Roma Capitale e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la scorsa settimana il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha approvato la modifica del perimetro della tratta T3 della linea C per portare le gallerie a ridosso del corpo della futura “stazione Venezia”, come previsto dal progetto presentato, a luglio scorso, da Roma Capitale.

Scongiurato dunque l’interramento ai Fori Imperiali, le due Tbm continueranno a scavare le gallerie di linea in direzione piazza Venezia.

L’impegno di continuare la realizzazione della terza linea metropolitana è stato ribadito oggi durante la visita al cantiere della metro C dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dalla ministra Paola De Micheli.

Al sopralluogo presenti anche l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese, il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno, il rappresentante legale di Roma metropolitane Giovanni Mottura e l’amministratore delegato di Metro C SpA Fabrizio Di Paola.

“L’opera infrastrutturale più importante della città va avanti. Sono già iniziati i carotaggi in via dei Fori Imperiali, da metà gennaio partiranno anche le indagini in piazza Venezia. Indagini fondamentali che ci permetteranno di stimare correttamente tempi e costi. Entro la prossima estate completeremo il progetto definitivo della stazione Venezia. Cambiamo passo: per la prima volta avremo stime precise per evitare sprechi. Vogliamo dare ai cittadini una nuova metro funzionale e ben fatta”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“L’opera -ha detto Raggi- continuerà almeno fino a Clodio-Mazzini. Ci sono richieste per arrivare fino a Saxa Rubra, cosa che per noi è estremamente interessante. Grazie all’attività del ministero che ha stanziato 10 milioni per continuare gli scavi”.

La sindaca inoltre ha annunciato che anche Amba Aradam sarà una stazione museo, come quella di San Giovanni. “È evidente a questo punto che i ritrovamenti che, di volta in volta, emergono dagli scavi possono costituire un vero e proprio polo museale. Ragione per cui chiediamo al ministero dei beni culturali, che mi sembra si sia già interessato, una partecipazione maggiore per creare un vero e proprio sistema museale all’interno degli scavi della metro”, ha detto la sindaca Raggi.