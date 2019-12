Via Appia, Raggi annuncia: rifatta. E il web ironizza: solo a metà

“Abbiamo riqualificato un tratto di via Appia Nuova, una delle principali strade di Roma nel quadrante sud est”. È la sindaca Virginia Raggi a scriverlo su Facebook, riferendosi al tratto che va da via Demetriade a via delle Capannelle. Ma la polemica sui social esplode: infatti, da come si vede sul web, la carreggiata è stata rifatta solo a metà.

“Un intervento che sara’ apprezzato non solo dai residenti ma anche da chi, venendo dai Castelli Romani, ogni mattina percorre questa strada per recarsi al lavoro nella nostra città – scrive Raggi – Le operazioni di restyling, nel tratto tra via Demetriade e via delle Capannelle sono state condotte di notte per non creare disagi ai cittadini. Oltre a rifare l’asfalto sono state pulite caditoie e tombini e rifatta la segnaletica stradale, in particolare gli attraversamenti pedonali. Cosi’ la strada sara’ piu’ sicura per chi passeggia”.

Poi la sindaca sottolinea: “Questo non e’ l’unico intervento realizzato in quel quadrante: ci siamo occupati di via Tuscolana, da piazza di Cinecitta’ a via Santa Maria del Buon Consiglio. Sempre a via Appia Nuova sono stati riqualificati altri tratti: da via delle Cave a viale Furio Camillo e in direzione del Grande raccordo anulare. E nel 2020 i lavori continuano”.

Angela Sirgiovanni su Facebook risponde: “Scusate io abito proprio in quel tratto di Appia ma si fa metà carreggiata? Poi le strade all’interno distrutte ????? Ma fate ridere 😂”.

E Fabrizio Di Meo aggiunge: “venite a vedere alla Romanina zona centri commerciali. Sono due anni che l’asfalto è stato rifatto, commentate voi le condizioni in cui versa (già). Addirittura si erano scordati i passaggi per le persone disabili, le caditoie sono su piano strada senza pendenze. Uno spettacolo della natura“.

Molti utenti, poi, sottolineano che si tratta solo di manutenzione ordinaria, dunque nulla di cui vantarsi. E’ il caso di Leonardo Illecito che sottolinea: “Chiamasi manutenzione ordinaria, per una strada percorsa ogni giorno da migliaia di autoveicoli. E tralasciamo l’assenza di segnaletica orizzontale che spero venga fatta a breve. Magari, dopo, fai le belle foto”.

Che comunque via Appia abbia bisogno di una manutenzione continua non c’è dubbio, come dimostrano anche i recenti cedimenti del manto stradale.