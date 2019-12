Il Papa: anche a Roma c’è del bene nonostante la corruzione

Il Papa ricorda che Roma è fatta di “persone coraggiose”, di gente che “ama lottando per il bene di tutti” e nonostante la presenza di corruzione e “tensioni sociali”. Francesco lo ha detto durante il Te Deum stasera nella basilica di San Pietro.

“Vorrei stasera che il nostro sguardo sulla citta’ di Roma cogliesse le cose dal punto di vista dello sguardo di Dio. Il Signore gioisce nel vedere quante realta’ di bene vengono compiute ogni giorno, quanti sforzi e quanta dedizione nel promuovere la fraternita’ e la solidarieta’”, ha detto il Papa.

“Roma non e’ soltanto una citta’ complicata, con tanti problemi, con disuguaglianze, corruzione e tensioni sociali. Roma e’ una citta’ in cui Dio manda la sua Parola, che si annida per mezzo dello Spirito nel cuore dei suoi abitanti e li spinge a credere, a sperare nonostante tutto, ad amare lottando per il bene di tutti”, ha aggiunto, “Penso alle tante persone coraggiose, credenti e non credenti, che ho incontrato in questi anni e che rappresentano il cuore pulsante di Roma”.

Nella basilica vaticana era presente anche la sindaca Virginia Raggi. Francesco ha sottolineato che Dio “non cambia la storia attraverso gli uomini potenti delle istituzioni civili e religiose, ma a partire dalle donne della periferia dell’impero, come Maria, e dai loro grembi sterili, come quello di Elisabetta”.